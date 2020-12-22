Австралийские астрономы обнаружили «загадочный» радиосигнал из ближайшей к Земле планетной системы

Сигнал появился только один раз и больше не фиксировался. Как уверяют эксперты, данный сигнал не мог прийти от спутников или космических кораблей.

Проксима Центавра находится в 4,2 световых годах от Земли. Вокруг данной звезды вращается одна планета, которая больше Земли на 17%, и газовый гигант.

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