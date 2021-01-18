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Автобусы и троллейбусы в столице будут курсировать чаще

Автор RUSRADIO LT 35
Автобусы и троллейбусы в столице будут курсировать чаще

Общественный транспорт в Вильнюсе – автобусы и троллейбусы – будут курсировать чаще.

По данным компании Susisiekimo paslaugos, в последнее время в автобусах и троллейбусах вновь увеличился поток пассажиров. В связи с этим с 18 января скорые автобусы, автобусы и троллейбусы с наибольшим количеством пассажиров в часы пик и в дневное время будут курсировать чаще. Скорые автобусы будут ходить каждые 5-6 минут.

Автобусы

Расписание движения скорых автобусов 1G, 2G, 3G, 6G и маршрутов 18, 19, 32, 53, 74 изменится – они будут ходить чаще в часы пик и в дневное время.

Троллейбусы

Расписание троллейбусов 2, 6, 12, 13 изменится – в часы пик они будут ходить чаще.

Напомним, что автобусы 65, 88, 89 и троллейбусы 3, 14, 15, 20, 21 временно не ходят.

Новые графики движения можно найти на сайте stops.lt или в мобильных приложениях Trafi и m.Ticket. 

Следите за маршрутами здесь и планируйте поездки заранее: https://bit.ly/3qJ6xjB

На остановках, а также в автобусах и троллейбусах необходимо надевать защитные маски, чтобы они закрывали нос и рот, придерживаться безопасного расстояния.

При посадке и высадке необходимо дезинфицировать руки. Дезинфицирующее средство пассажиры найдут в каждом автобусе и троллейбусе.

Если все сидячие места заняты, входить запрещено – необходимо ожидать другого автобуса или троллейбуса.

Автобусы и троллейбусы постоянно дезинфицируются – в них тщательно очищаются поручни, дверные ручки, подлокотники, ручки спинок сидений и другие поверхности, к которым прикасаются пассажиры. На конечных остановках автобусы и троллейбусы всегда проветриваются.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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