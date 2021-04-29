Новости Паутина

Автомат по приготовлению пиццы появился в Италии

Автор Эвелина Никанорова 29
Автомат по приготовлению пиццы

В одном из популярных туристических мест в Риме появился первый автомат, который готовит пиццу.

На площади Болоньи установили пиццамат с полным циклом изготовления любимого многими итальянского блюда.

На вид автомат напоминает те, где продается готовая еда, но на самом деле это целая мини-кухня. Внутри него находится миксер, который всегда готовит свежее классическое тесто.

Потом тесто прессуется в круглую плоскую форму, намазывается соусом. Далее распределяется выбранная начинка, и пицца отправляется выпекаться при температуре 380 градусов. Затем она упаковывается в коробочку и выдается покупателю.

Весь процесс занимает около трех минут. При этом пицца обойдется покупателю в 4,5 – 6 евро, а это в два раза дешевле средней стоимости в ближайших ресторанах.  Кроме того, пиццамат работает круглосуточно. Сейчас автомат предлагает только четыре самых популярных начинки: «Маргариту», «Четыре сыра», «Дьявола» и «Панчетту».

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