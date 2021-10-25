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Автомобильные подушки безопасности: четыре факта

Автор Евгений Русаков
Автомобильные подушки безопасности: четыре факта
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Автомобильные подушки безопасности – одно из основных средств безопасности, которые могут спасти жизнь во время ДТП. То, какую важную функцию они выполняют, не стоит даже объяснять. Между тем мы расскажем вам несколько фактов о подушках безопасности, которых вы, возможно, даже не представляли.

  1. При срабатывании подушка безопасности раскрывается со скоростью около 2 км/сек.

    Автомобильные подушки безопасности: четыре факта

    Как вам такая подушка?

  2. Спроектированы подушки безопасности таким образом, чтобы срабатывать при ударе на скорости 30 км/ч.

    Автомобильные подушки безопасности: четыре факта

    С такими подушками безопасности ничего не страшно. Но лучше, чтобы всё же они не понадобились…

  3. Подушка полностью надувается за 25-50 миллисекунд. Для сравнения: моргание глазом занимает около 100 миллисекунд.

    Автомобильные подушки безопасности: четыре факта

    Пока вы моргали, подушка успела раскрыться и скрыться обратно

  4. Курильщикам трубок крайне не рекомендуется курить во время езды на автомобиле, оснащённом подушками безопасности. Даже при небольшой аварии срабатывание подушек безопасности в момент, когда трубка находится во рту курильщика, может привести к летальному исходу.
Автомобильные подушки безопасности: четыре факта

Захотели выкурить трубку – сделайте паузу, остановите автомобиль, выкурите трубку и продолжайте движение

Но, конечно, лучше, чтобы подушки безопасности не пригодились вовсе. А для этого нужно как минимум аккуратно ездить, следить за техническим состоянием своего автомобиля и выбирать соответствующие покрышки. Кстати, об этом мы уже рассказывали.

В любом случае, уважаемые водители, не забывайте: ваша безопасность на дорогах – в ваших руках!

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