Автомобильные подушки безопасности: четыре факта

Автомобильные подушки безопасности – одно из основных средств безопасности, которые могут спасти жизнь во время ДТП. То, какую важную функцию они выполняют, не стоит даже объяснять. Между тем мы расскажем вам несколько фактов о подушках безопасности, которых вы, возможно, даже не представляли.

При срабатывании подушка безопасности раскрывается со скоростью около 2 км/сек. Спроектированы подушки безопасности таким образом, чтобы срабатывать при ударе на скорости 30 км/ч. Подушка полностью надувается за 25-50 миллисекунд. Для сравнения: моргание глазом занимает около 100 миллисекунд. Курильщикам трубок крайне не рекомендуется курить во время езды на автомобиле, оснащённом подушками безопасности. Даже при небольшой аварии срабатывание подушек безопасности в момент, когда трубка находится во рту курильщика, может привести к летальному исходу.

Но, конечно, лучше, чтобы подушки безопасности не пригодились вовсе. А для этого нужно как минимум аккуратно ездить, следить за техническим состоянием своего автомобиля и выбирать соответствующие покрышки. Кстати, об этом мы уже рассказывали.

В любом случае, уважаемые водители, не забывайте: ваша безопасность на дорогах – в ваших руках!