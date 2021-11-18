Автомойки – цены и услуги. Обзор от RUSRADIO LT

Как часто вы пользуетесь услугами автомойки? А как часто будете пользоваться, когда будете в курсе того, где какие цены и услуги? RUSRADIO LT собрало для вас всю информацию. Пользуйтесь на здоровье!

Мойки самообслуживания.

Švaros Broliai. 1 импульс, который длится 1 минуту, стоит 0,50 евро. 2 импульса – 2 минуты – 1 евро, и т.д. Чем дольше будете мыть свой автомобиль, тем дороже обойдётся мойка.

Plaunu Pats. Цена одного жетона – 0,70 евро. За один жетон можно получить различные услуги: чистка ковриков, проверка давления покрышек, мойка колёс, мойка с шампунем под высоким давлением и пр.

H2AUTO. Всё цены начинаются от 0,50 евро. Вы также можете продезинфицировать свой автомобиль. 1 минута этой услуги стоит 1,50 евро.

Бесконтактные автоматические и туннельные автомойки.

Švaros Broliai. Самая дешёвая одноразовая мойка стоит 6,29 евро, а самый дешёвый месячный абонемент – 19,96 евро. В свою очередь, самая дорогая мойка – 12,49 евро, а месячный абонемент – 31,96 евро.

Plaunu Pats. Все программы стоят 7-9 евро.

H2AUTO. Все программы стоят 3-13 евро.

VIADA. Все программы стоят 7-11 евро.

AINAVA. Все программы стоят 7-14 евро.

Ручные автомойки.

Švaros Broliai. Самый дешёвый комплект услуг, длительность которого составляет 60 минут, обойдётся вам в 29,94 евро. Между тем самая дорогая мойка автомобиля, которая длится 2 с половиной часа, стоит 99,94 евро.

Plaunu Pats. Начальная цена мойки автомобиля начинается с 7 евро, если у вас легковой автомобиль, и с 9 евро – если джип или микроавтобус. Далее включается прейскурант: например, мойка двигателя и двигательного отсека – 21 евро; чистка салона – 10-11 евро; полировка деталей – от 11,50 евро и т.д.

AINAVA. Ручная мойка легкового автомобиля + сушка + покрытие воском – 19 евро. Эта мойка также предлагает комплект, включающий внешнюю мойку и чистку салона. Его начальная цена от 40 евро. Помимо всего прочего мойка предлагает и другие услуги: химическая чистка салона (от 120 евро); различные работы по обновлению кузова (от 260 евро); полировка передних фар (от 40 евро) и т.д.

ŠVAROS LOFTAS. Самая дешёвая мойка автомобиля стоит 8-12 евро. Далее по желанию клиента включаются различные услуги: химическая чистка дисков (3 евро за шт.); очистка деталей от остатков насекомых и дальнейшая полировка (от 12 евро за деталь) и т.д. Также можно комплекс услуг, самый дешёвый из которых стоит 19 евро, а самый дорогой – 49 евро.