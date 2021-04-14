Авторы «‎Монстров на каникулах» создали курьёзную короткометражку

Создатели мультфильма «‎Монстры на каникулах»‎ выпустили короткометражный фильм «Домашние монстры» с главным персонажем графом Дракулой.

По сюжету, граф завел питомца пса Цюрика размером с пятиэтажку. Веселый пёс грустит, когда у Дракулы нет на него времени, и «‎мстит»‎ хозяину курьезными происшествиями.

«‎А что, если бы наши любимые герои имели домашних животных? Вместе с командой мы решили пофантазировать. Неожиданные и курьезные ситуации могли бы постигнуть монстров из Отеля Трансильвания, если бы у них были четвероногие друзья. Представьте, что ваш золотистый ретривер ростом с пятиэтажное здание! Или же чихуахуа дышит огнем!»‎ – расказали режиссеры Дерек Драймон и Дженнифер Клуска.

«Монстры на каникулах» — американский комедийный анимационный фильм. Фильм рассказывает историю графа Дракулы, владельца отеля «Трансильвания». Там монстры со всего мира могут отдохнуть от человеческой цивилизации.

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