Авторы «‎Монстров на каникулах» создали курьёзную короткометражку

Создатели мультфильма «Монстры на каникулах» выпустили короткометражный фильм «Домашние монстры» с главным персонажем графом Дракулой.
По сюжету, граф завел питомца пса Цюрика размером с пятиэтажку. Веселый пёс грустит, когда у Дракулы нет на него времени, и «мстит» хозяину курьезными происшествиями.
«А что, если бы наши любимые герои имели домашних животных? Вместе с командой мы решили пофантазировать. Неожиданные и курьезные ситуации могли бы постигнуть монстров из Отеля Трансильвания, если бы у них были четвероногие друзья. Представьте, что ваш золотистый ретривер ростом с пятиэтажное здание! Или же чихуахуа дышит огнем!» – расказали режиссеры Дерек Драймон и Дженнифер Клуска.
«Монстры на каникулах» — американский комедийный анимационный фильм. Фильм рассказывает историю графа Дракулы, владельца отеля «Трансильвания». Там монстры со всего мира могут отдохнуть от человеческой цивилизации.
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