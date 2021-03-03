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Баллада «Пряный ром» от Slame и NЮ

Автор Эвелина Никанорова 32
Баллада «Пряный ром» от Slame и NЮ

Slame представил сентиментальную балладу «Пряный ром», в которой спел и душевно зачитал о разбитом сердце под акустическую гитару.

Артиста поддержал хитмейкер , он же актёр и поп-исполнитель Юрий Николаенко, создатель проекта VESNA305.

Вместе с музыкальной коллаборацией парни выпустили и сюжетное муд-видео. Во время домашней вечеринки, Slame встречает свою бывшую, после чего впадает в меланхолию. Юра пытается его подбодрить, и вдвоём они устраивают небольшую автопрогулку.

Разумеется, добавляем и ссылку на Spotify.

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