Банк SEB предупреждает о мошенниках и просит быть бдительными

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Банк SEB предупреждает о мошенниках, которые рассылают смс-сообщения, в которых, якобы от имени банка, призывают обновить приложение SMART ID.

Таким образом мошенники пытаются выведать ваши данные подсоединения к счетам и украсть деньги. Специалисты призывают не открывать никаких ссылок в подобных сообщениях. Банк подчеркивает, что таким образом не рассылает клиентам никаких ссылок для подсоединения к системе.