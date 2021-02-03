Безопасность Новости

Банкиры призывают не терять бдительность

Автор RUSRADIO LT 25

Покупая или продавая вещи на интернет-сайтах объявлений, следует не терять бдительность. Об этом предупреждают банкиры. 

По их данным, в последнее время участились сообщения о мошенничестве на таких платформах. Мошенники представляются и покупателями, и продавцами, чаще всего – из стран восточной Европы.

Они часто используют приложения Viber или WhatsApp.

Специалисты напоминают жителям страны, что никому нельзя раскрывать данных о своей платежной карточке или кодах присоединения к банку. Нельзя также открывать никаких сомнительных ссылок и сайтов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Больше новостей

Метки:

Актуальные новости

У столичных таможенников появился новый сослуживец – собака Йога

У столичных таможенников появился новый сослуживец – собака Йога

Автор RUSRADIO LT

На «Оскар» от России выдвинут фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи»

Автор Эвелина Никанорова
В Новый Год россияне загадывают окончание пандемии

В Новый Год россияне загадывают окончание пандемии

Автор RUSRADIO LT
Водителям после рейса рекомендуется изолироваться

Водителям после рейса рекомендуется изолироваться

Автор RUSRADIO LT
Курьеры просят включить их в программу приоритетной вакцинации

Курьеры просят включить их в программу приоритетной вакцинации

Автор RUSRADIO LT
Кинофестиваль в Швеции отправит киномана в одиночку на остров

Кинофестиваль в Швеции отправит киномана в одиночку на остров

Автор Эвелина Никанорова
Путешествия

Купоны на путешествия

Автор RUSRADIO LT
Две российские премьера от Premier

Две российские премьера от Premier

Автор RUSRADIO LT
Специалисты исследуют пробы грунта и подземных вод

Специалисты исследуют пробы грунта и подземных вод

Автор RUSRADIO LT