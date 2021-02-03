Банкиры призывают не терять бдительность

Покупая или продавая вещи на интернет-сайтах объявлений, следует не терять бдительность. Об этом предупреждают банкиры.
По их данным, в последнее время участились сообщения о мошенничестве на таких платформах. Мошенники представляются и покупателями, и продавцами, чаще всего – из стран восточной Европы.
Они часто используют приложения Viber или WhatsApp.
Специалисты напоминают жителям страны, что никому нельзя раскрывать данных о своей платежной карточке или кодах присоединения к банку. Нельзя также открывать никаких сомнительных ссылок и сайтов.