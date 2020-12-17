Барак Обама назвал любимые сериалы

Бывший президент США Барак Обама в интервью Entertainment Weekly назвал свои любимые сериалы. В его список попали «Пацаны», «Хранители», «Лучше звоните Солу» и «Хорошее место».

«Лучше звоните Солу» — из‑за его отличных персонажей и исследования темной стороны американской мечты. «Хорошее место» — это мудрое и милое сочетание глупой комедии и обсуждения серьезных философских вопросов. И «Хранители», и «Пацаны» — за то, как они переворачивают с ног на голову представления о супергероях» сказал Обама

В ноябре Барак Обама опубликовал плейлист с самыми любимыми песнями. А именно плейлист, который он слушал, будучи президентом США.

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