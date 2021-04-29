«Барселона» Ясикявичуса на шаг ближе к полуфиналу Евролиги

Баскетбольный клуб «Барселона» под руководством Шарунаса Ясикявичуса приблизился к финальной четвёрке Евролиги. В третьем матче четвертьфинальной серии каталонцы вырвали победу у Санкт-Петербургского «Зенита» и в серии до трёх побед вырвались вперёд 2-1. Следующая их встреча состоится завтра.

Между тем московский клуб «ЦСКА» уже обеспечил себе место в полуфинале, победив вчера стамбульский «Фенербахче» в третий раз подряд. А немецкая «Бавария» и испанский «Реал» всё ещё сохраняют шансы сыграть в полуфинале Евролиги. Обе команды отстают в своих сериях со счётом 1:2. Сегодня испанский клуб встретится с турецким «Анадолу Эфес», а завтра «Бавария» схлестнётся с миланским «АХ Армани Эксчейндж».

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