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Барских поделился историей отношения с допингами в «No Exit»

Автор Эвелина Никанорова
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Макс Барских представил новый сингл «No Exit». Действие трека разворачивается на танцевальной вечеринке, где артиста с другими героями песни «зависли надолго». Чтобы танцевать всю ночь, герои принимают различные вещества.

Впервые за свою 15-летнюю карьеру Макс Барских решил поделиться личной историей отношений с допингами, которые имели место быть в жизни музыканта.

– С юных лет моя жизнь связана с шумными ночными гуляньями, бесконечным потоком людей «навеселе» и всевозможными допингами, – написал в своем инстаграме Макс Барских в день премьеры. – Порой даже самые роскошные вечеринки заканчиваются банальным убиванием себя и своего здоровья. Сначала это весело и дарит «новые эмоции», но так или иначе это всегда побег от реальности. В таком аттракционе очень легко забыть себя и стать кем-то, у кого нет выхода. Но поверьте мне, выход всегда есть.

В соцсетях Макс Барских сопроводил новинку хэштегом «#выбирайжизнь». «No Exit» — музыкальный релиз артиста в рамках социального медиа-проекта Recycling.

– В Recycling я буду высказываться на темы, пережитые на своем опыте, – пообещал Макс.

По словам музыканта, первый сингл «No Exit» из цикла Recycling иллюстрирует яркий мир подменных удовольствий, который оказывается ловушкой и часто ведет к безысходности.

Источник: InterMedia

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