Музыкальная новинка

Басков и Успенская представили «Большую любовь»

Автор Эвелина Никанорова
Басков и Успенская представили «Большую любовь»
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Николай Басков и Любовь Успенская выпустили первый совместный клип «Большая любовь».

Режиссер Серёжа Ткаченко снял не просто клип, но настоящий любовный детектив, действие которого развивается в ретро-отеле с большим рестораном и сценой кабаре.

«Впервые я исполняю песню, в которой чувство любви наполнено счастьем и благополучием. Мне понравилось быть в этом состоянии! Михаил Гуцериев очень тонко пишет об этом и у меня сложилось впечатление, что это вечно влюблённый человек! Каждая его песня — невыдуманная любовь, которая случается в его сердце, душе и жизни!» — поделилась Любовь Успенская.

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