Баста поделился балладой о расставании

Баста выпустил брейкап-композицию «Ты была права», в которой его герой признаёт свои ошибки в прошлых отношениях и пытается справиться с одиночеством. Это даётся ему непросто, ведь у бывшей «всё тип-топ» с новым ухажёром, а у него «ни то, ни сё».

В последнее время голос Василия Вакуленко можно услышать не только в его песнях и YouTube-шоу, но ещё и в подкасте «Музыкальный базар с Бастой». Вместе с соведущими Кариной Истоминой и радиоведущим Сэмом он общается с известными исполнителями. В последнем выпуске Баста говорил с L’One, а до этого ― с Feduk‘ом и Иваном Дорном.

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