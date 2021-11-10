Музыкальная новинка

Баста представил клип на «Ты была права»

Автор Эвелина Никанорова
Баста представил клип на «Ты была права»
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Баста представил клип на ремикс песни «Ты была права». В видео приняли участие актёры Тихон Жизневский и Любовь Аксенова.

В новую интерпретацию трека «Ты была права» рэпер  добавил гитарный семпл из хита Стинга -«Shape Of My Heart».

«Однажды мне приснился сон про Стинга, – рассказал Баста. – Ничего удивительного в этом нет, иногда я даже сэмплировал какие-то его мелодии, но не использовал их. А «Shape of My Heart» один из моих любимых треков. Так пришла идея сделать еще одну версию песни. Символично, что именно мужчина поет эти строчки. Получилось короткое высказывание о том, что у него на сердце».

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