Баста представил клип на «Ты была права»

В новую интерпретацию трека «Ты была права» рэпер добавил гитарный семпл из хита Стинга -«Shape Of My Heart».

«Однажды мне приснился сон про Стинга, – рассказал Баста. – Ничего удивительного в этом нет, иногда я даже сэмплировал какие-то его мелодии, но не использовал их. А «Shape of My Heart» один из моих любимых треков. Так пришла идея сделать еще одну версию песни. Символично, что именно мужчина поет эти строчки. Получилось короткое высказывание о том, что у него на сердце».