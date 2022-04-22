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Базз Лайтер с командой готовятся к схватке с пришельцами

Автор Эвелина Никанорова

Cтудия Pixar представила новый трейлер анимационного фильма «Базз Лайтер». Сюжет следует за легендарным космическим рейнджером после того, как он высадился на враждебной планете в 4,2 миллиона световых лет от Земли вместе со своим командиром и их командой.

Пока Базз пытается найти путь домой через пространство и время, к нему присоединяется группа амбициозных новобранцев и его очаровательный робот-компаньон Сокс. Ситуация усложняется и угрожает миссии прибытием Зурга- враждебного инопланетного пришельца с внушительной армией безжалостных роботов и таинственной целью.

Главного героя озвучит Крис Эванс, группу амбициозных астронавтов-новобранцев Кеке Палмер, Дейл Соулз и Тайка Вайтити озвучат, а Питер Сон – робота-компаньона Базза, кота Сокса. В числе других актеров оригинальной озвучки Узо Адуба, Джеймс Бролин, Мэри Макдональд-Льюис, Эфрен Рамирес и Исайя Уитлок-младший. Музыку напишет Майкл Джаккино.

Источник: InterMedia

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