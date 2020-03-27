Listen to «Беларусь. Неофициальный карантин» on Spreaker.



В Беларуси ситуация с коронавирусом складывается неоднозначно. По официальным данным, заражённых крайне мало. В чём люди, собственно, сомневаются и считают, что от них скрывают информацию. Границы не закрыты, карантин не объявлен. По-прежнему работают школы и сады, рестораны, бары, общественные места. Все массовые мероприятия при этом отменены официально. Концерты переносятся, акции запрещаются.

И это несмотря на – заметьте, официальное — разрешение государства работать удаленно, и даже, написав заявление, забрать детей из школы. Большинство белорусов продолжают ходить на работу, посещать сады и школы, и даже устраивать посиделки в общественных местах. Интересная ситуация сложилась с врачами. В соцсетях врачи, белорусские врачи, организовали флешмоб фотографий на рабочем месте и с надписью «Мы на работе, а вы оставайтесь дома». Это вызвало очень большую волну обсуждений в соцсетях. Люди начали задумываться. Массово при этом скупается в магазинах гречка, туалетная бумага. Люди делают запасы: тушенка, крупы. Но при этом в магазинах пустых полок нет, продукции хватает и массовой паники не наблюдается. Надо признать, что на улицах людей стало меньше. Тем не менее, по-прежнему много людей ездят в общественном транспорте. И даже проводятся кастинги на проекты – например, новый для Беларуси «Х-Фактор». Очень популяризировались велосипеды. Движение велосипедистов обращает внимание на то, что ездить на велосипеде безопасно. Что касается средств безопасности, которыми пользуются граждане, — везде в магазинах, в общественных местах, государственных учреждениях — есть антисептики для обработки рук. В доступности для каждого. И, к слову, именно их, а также маски, раскупают в аптеках почти моментально. Люди в соцсетях, безусловно, уверены, что информация о заражениях преуменьшается, но при этом менять свой образ жизни они не спешат. Возможно, потому, что экономический уровень у людей в Беларуси всё-таки гораздо ниже, чем в странах Европы. И не работать для них, может быть, даже страшнее, чем представлять, что они могут заразиться вирусом и переболеть. При этом даже с учётом неторопливого распространения самокарантина, который всё-таки есть, результаты убытков в экономике уже ощутимы. В частности, бары, рестораны, кружки, спортзалы и весь бизнес, основанный на живом присутствии людей, приходят в упадок. Многие ищут способ работать онлайн. В принципе, на данный момент в обществе настроение опасливое. Люди рассуждают, обмениваются мнениями, но, тем не менее, паники не наблюдается. Мы будем наблюдать, что будет дальше и рассказывать вам о развитии событий.

Джемма Брайт, специально из Республики Беларусь для RUSRADIO LT