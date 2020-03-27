ПАМЯТКА

Беларусь. Неофициальный карантин

Март 27, 2020 09:33

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В Беларуси ситуация с коронавирусом складывается неоднозначно. По официальным данным, заражённых крайне мало. В чём люди, собственно, сомневаются и считают, что от них скрывают информацию. Границы не закрыты, карантин не объявлен. По-прежнему работают школы и сады, рестораны, бары, общественные места. Все массовые мероприятия при этом отменены официально. Концерты переносятся, акции запрещаются.

A Belarussian border guard stands near a pole with the state emblem, reading, «Republic of Belarus» at a border crossing with Poland near the village of Pererov, southwest of Minsk, March 31, 2015. Belarus plans to open this border crossing for crossing on foot and by bicycle for foreign tourists visiting the national park «Belavezhskaya Pushcha» from the Polish side, for three days without visas, according Belarussian border guards officials. REUTERS/Vasily Fedosenko — RTR4VMSS

И это несмотря на – заметьте, официальное — разрешение государства работать удаленно, и даже, написав заявление, забрать детей из школы. Большинство белорусов продолжают ходить на работу, посещать сады и школы, и даже устраивать посиделки в общественных местах. Интересная ситуация сложилась с врачами. В соцсетях врачи, белорусские врачи, организовали флешмоб фотографий на рабочем месте и с надписью «Мы на работе, а вы оставайтесь дома». Это вызвало очень большую волну обсуждений в соцсетях. Люди начали задумываться. Массово при этом скупается в магазинах гречка, туалетная бумага. Люди делают запасы: тушенка, крупы. Но при этом в магазинах пустых полок нет, продукции хватает и массовой паники не наблюдается. Надо признать, что на улицах людей стало меньше. Тем не менее, по-прежнему много людей ездят в общественном транспорте. И даже проводятся кастинги на проекты – например, новый для Беларуси «Х-Фактор». Очень популяризировались велосипеды. Движение велосипедистов обращает внимание на то, что ездить на велосипеде безопасно. Что касается средств безопасности, которыми пользуются граждане, — везде в магазинах, в общественных местах, государственных учреждениях — есть антисептики для обработки рук. В доступности для каждого. И, к слову, именно их, а также маски, раскупают в аптеках почти моментально. Люди в соцсетях, безусловно, уверены, что информация о заражениях преуменьшается, но при этом менять свой образ жизни они не спешат. Возможно, потому, что экономический уровень у людей в Беларуси всё-таки гораздо ниже, чем в странах Европы. И не работать для них, может быть, даже страшнее, чем представлять, что они могут заразиться вирусом и переболеть. При этом даже с учётом неторопливого распространения самокарантина, который всё-таки есть, результаты убытков в экономике уже ощутимы. В частности, бары, рестораны, кружки, спортзалы и весь бизнес, основанный на живом присутствии людей, приходят в упадок. Многие ищут способ работать онлайн. В принципе, на данный момент в обществе настроение опасливое. Люди рассуждают, обмениваются мнениями, но, тем не менее, паники не наблюдается. Мы будем наблюдать, что будет дальше и рассказывать вам о развитии событий.

 

Джемма Брайт, специально из Республики Беларусь для RUSRADIO LT

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