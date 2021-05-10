Бельгийский фермер случайно передвинул границу с Францией

Фермер из Бельгии случайно изменил границу страны с Францией, сместив пограничный камень. Об этом сообщила корпорация Би-би-си.

Местный историк, прогуливаясь в лесу, заметил, что камень, обозначающий границу между двумя странами, переместился на 2,29 м на территорию Франции. Впоследствии выяснилось, что камень переставил бельгийский фермер, потому что тот мешал проезду его трактора. Инцидент не вызвал международного скандала. Кроме того, случай восприняли с юмором по обе стороны границы.

«‎Он сделал Бельгию больше, а Францию меньше, и это не очень хорошая идея»‎, – сказал мэр бельгийской деревни Эркелиннес Давид Лаво в эфире французского телеканала TF1.

По его словам, подобные шаги вызывают проблемы в отношениях между частными землевладельцами, не говоря уже о соседних государствах.

Местные бельгийские власти связались с фермером и попросили его вернуть камень на прежнее место. Если он этого не сделает, дело может оказаться в Министерстве иностранных дел Бельгии. Отметим, что тогда будет созвана франко-бельгийская пограничная комиссия, бездействующая с 1930 года.

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