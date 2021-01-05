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Бельгийский мэр случайно дал новогоднее интервью в трусах

Автор RUSRADIO LT 35
Бельгийский мэр случайно дал новогоднее интервью в трусах

Мэр бельгийского города Антверпен Барт де Вевер дал интервью, будучи одет в рубашку и трусы. Настоящий костюм политика выдало зеркало.

Отмечается, что де Вевер давал интервью в прямом эфире телеканалу, рассчитывая, что нижняя часть его наряда не попадет в кадр, – камера снимала его только сверху. Однако в кадр также случайно попало зеркало, в котором отразились голые ноги мэра.

«На Вас очень красивая рубашка, Наверное, Вы надели ее специально для нас. Но неужели под этой рубашкой Вы только в нижнем белье?» — спросила ведущая Ким Дебри, заметив ошибку де Вевера.

Тот признал, что оконфузился и не учел, что сидит перед зеркалом. Политик отметил, что 2021 год начался с неприятного момента, который запомнится ему надолго.

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