Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимут фильм про историю Nike

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек работают над сценарием фильма о спортивном бренде Nike и его бывшем исполнительном директоре Сонни Ваккарро.

Как сообщает Hollywood Reporter, Бен и Мэтт не только вместе напишут сценарий, но и сыграют главные роли и выступят в качестве сопродюсеров, а Аффлек также возьмет на себя обязанности режиссера.

Мэтт сыграет Санни Ваккарро, а Бен – соучредителя компании Фила Найта в «истории о многообещающей попытке Nike подписать восходящего суперзвездного баскетболиста Майкла Джордана в свою обувную компанию в середине восьмидесятых, что в то время казалось невозможным». Сделка запустила глобальную многомиллиардную индустрию современных кроссовок, а также сыграла важную роль в развитии современного спорта. Сюжет будет сосредоточен на неустанном стремлении Ваккарро подписать контракт с будущим лучшим баскетболистом мира, которое привело его к родителям Джордана и, в частности, к его влиятельной, энергичной матери, а также к бывшим тренерам, советникам и друзьям. Сам Майкл в фильме на появится, несмотря на то, что Ваккарро пытается связаться с ним, получая доступ к тем, кто рядом с ним и вокруг него.

Производством пока безымянного проекта займутся Amazon Studios, Skydance Sports и Mandalay Pictures.

Это будет третий фильм, над которым Мэтт и Бен работали вместе как авторы. Эти двое получили «Оскар» за сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг» 1997 года. В прошлом году они стали соавторами сценария фильма Ридли Скотта «Последняя дуэль», где также сыграли главные роли.

Источник: InterMedia