Бен Аффлек снялся в клипе Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Малума представили клип на сингл «Marry Me». Это заглавная композиция из фильма «Первый встречный», в котором они сыграли главные роли.

В клипе нет фрагментов из картины, а показан обычный день Джей Ло с его рабочими и бытовыми моментами. В ролике снялся и настоящий бойфренд певицы и актрисы – Бен Аффлек (хотя его лица не видно).

Это не первый раз, когда пара снимается вместе на видео. Два десятилетия назад Аффлек сыграл в клипе Лопес «Jenny From the Block». Он также создал видеоремикс «On My Way» для нее в прошлом месяце в качестве подарка на День святого Валентина.

