Звёзды Музыкальная новинка

Бен Аффлек снялся в клипе Дженнифер Лопес

Автор Эвелина Никанорова

Дженнифер Лопес и Малума представили клип на сингл «Marry Me». Это заглавная композиция из фильма «Первый встречный», в котором они сыграли главные роли.

В клипе нет фрагментов из картины, а показан обычный день Джей Ло с его рабочими и бытовыми моментами. В ролике снялся и настоящий бойфренд певицы и актрисы – Бен Аффлек (хотя его лица не видно).

Это не первый раз, когда пара снимается вместе на видео. Два десятилетия назад Аффлек сыграл в клипе Лопес «Jenny From the Block». Он также создал видеоремикс «On My Way» для нее в прошлом месяце в качестве подарка на День святого Валентина.

Источник: InterMedia

Метки:

Актуальные новости

Рэпер Фейс не вернётся в Россию

Рэпер Фейс не вернётся в Россию

Автор Эвелина Никанорова
Наталья Подольская лечит душу песней про маму

Наталья Подольская лечит душу песней про маму

Автор Эвелина Никанорова
Noize MC опубликовал песню, чтобы вы не чувствовали себя одиноко

Noize MC опубликовал песню, чтобы вы не чувствовали себя одиноко

Автор Эвелина Никанорова
Алексей Воробьев представил песню на стихи Сергея Есенина

Алексей Воробьев представил песню на стихи Сергея Есенина

Автор Эвелина Никанорова
Натали прошла электронный «Тест грусти»

Натали прошла электронный «Тест грусти»

Автор Эвелина Никанорова
Валерия выпустила сингл «Чтобы все было хоршо»

Валерия выпустила сингл «Чтобы все было хоршо»

Автор Эвелина Никанорова
«Мумий Тролль» остановил свою концертную деятельность

«Мумий Тролль» остановил свою концертную деятельность

Автор Эвелина Никанорова
Земфира обнародовала расширенную версию «Бордерлайна»

Земфира обнародовала расширенную версию «Бордерлайна»

Автор Эвелина Никанорова
Меладзе, Галкин, Ургант и другие известные артисты высказались против войны

Меладзе, Галкин, Ургант и другие известные артисты высказались против войны

Автор Эвелина Никанорова