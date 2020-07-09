Берем карту мороженого — и отправляемся в путешествие по Литве

Многие слышали об инициативах агентства Keliauk Lietuvoje — известного популяризатора отдыха в нашей стране. Раз от раза это агентство представляет потенциальным гостям нашей страны — да и нам самим, что уж тут греха таить, — Литву с неожиданной стороны. Одна из идей агентства — познакомить с нашей страной изнутри, через гастрономические пристрастия — то есть, через еду. Почему появилась такая идея? Как рассказывают представители агентства, туристы — не только зарубежные, но и наши, — тратят на питание более чем пятую часть своих расходов на поездки. Поэтому ГАСТРОлированные гиды, которые готовит агентство Keliauk Lietuvoje, помогает привлечь внимание к нашим заведениям питания, увеличить поток туристов, — и тем самым помочь ресторанам и кафе справиться с последствиями карантина. Тем более, что и инвестиций больших для этого не надо — нужны, прежде всего, изобретательность и фантазия.

В прошлом году агентство представляло ГАСТРОлированный гид по стране, в этом — знакомило с ресторанами, готовящими нетрадиционный холодный борщ. И вот — новая идея, уникальная карта мороженого. На страничке агентства Keliauk Lietuvoje.

можно увидеть карту нашей страны, на которую нанесены мороженицы, кафе и рестораны, предлагающие такие варианты мороженого, которые удивят даже самых требовательных экспериментаторов в еде. И варианты типа огуречного или морковного мороженого здесь — одни из самых простых. Зато есть есть такие варианты как мороженое со вкусом горчицы, помидоров, лепестков пиона, тмина, хвои, пивного солода и даже копченой скумбрии.

Вообще, оказывается, в наших краях мороженое было известно еще в конце 1700-х годов — рецепты его приготовления находят в кулинарных книгах тех времен. Ну а первые варианты мороженого, которыми лакомились литовцы, готовились с вишней и смородиной, клубникой и облепихой. А еще — с фиалкой и миндалем, фисташками, карамелью и гвоздикой. Сегодня мы съедаем в среднем по 7 л мороженого в год, то есть около полутора порций в неделю, и все равно не являемся самыми большими сладкоежками в мире. Но зато теперь мы можем удивить всех разнообразием нашего мороженого. Берем карту в руки — и отправляемся в путь!