Это «Культура здоровья». Наша сегодняшняя тема «Беременность и алкоголь: в чём его опасность?».

То, что беременным пить нельзя, ни у кого не вызывает сомнений, однако мы решили всё же изучить вопрос и разобраться, насколько опасно употребление алкоголя во время беременности. Как алкоголь влияет на течение беременности?

Вот что рассказал декан медицинского факультета Вильнюсского университета – профессор Альгирдас Уткус:

Из 1000 новорожденных от 1 до 3 младенцев рождается с синдромом алкоголя плода. Фетальный алкогольный синдром плода – это самая тяжелая форма нарушений у плода, которая только возможна. При употреблении алкоголя, примерно в течение 30 минут он попадает в кровь матери, легко проходит плаценту и попадает в кровообращение плода, в ткани плода, а также воды плода. В развивающемся плоде концентрация алкоголя вырастает в разы и может превышать концентрацию алкоголя, находящуюся в крови матери. Это связанно с тем, что в печени плода метаболизм проходит во много раз медленнее, чем у взрослого человека. И с каждым новым глотком плод получает новую дозу алкоголя. Практически получается, что во время всего срока беременности, если употребляется алкоголь – он опасен для плода, для ребёнка. Не важно, употребляется он в начале срока беременности или в конце. Самый опасный период – примерно от 3 до 10 недели от начала беременности. Это срок, когда формируются все органы и системы будущего человека. В этом случае алкоголь может повредить все органы, все системы и повлиять на будущее человека. Это определенные особенности лица, нарушение мозговой деятельности, множество нарушений развития у будущего человека. Особенно чувствительна центральная нервная система. И этот алкогольный синдром плода можно предотвратить на 100%, если алкоголь не употребляется во время беременности. Это такое «золотое правило»: ноль алкоголя – ноль риска. Безопасной дозы алкоголя во время беременности, в принципе, нет. Женщины должны понимать, что, в принципе, употребление алкоголя во время беременности совершенно неподходящая вещь и его употреблять нельзя. Говоря о мужчинах: сперматозоиды обновляются каждые три месяца. И когда мы консультируем пары, планирующие беременность, мы говорим, что за три месяца до зачатия на мужчину не должны влиять никакие вредные факторы – ни табак, ни наркотики, ни алкоголь. И говоря в целом, алкоголь – это вредная вещь, у которой нет остаточной пользы.

И хотя врачи не рекомендуют вообще употреблять алкоголь во время беременности, определённая доля женщин этому совету не следует. По разным оценкам, около половины беременных употребляют то или иное количество алкоголя – сознательно или не зная о беременности. Раньше беременным женщинам разрешалось выпивать бокал хорошего вина, считалось, что напиток приносит пользу будущей маме. Позже ученые установили, что при употреблении всего 3-5 гр. спирта ежедневно у ребенка может развиться фетальный алкогольный синдром.

Что же касается безалкогольных напитков, то у молодых мам существует ошибочное заблуждение, что этот вариант напитка не несет опасности плоду из-за отсутствия спирта в составе. Безалкогольное пиво при беременности имеет иной негативный фактор воздействия. Напиток проходит процесс брожения, поэтому в малом количестве все равно остается алкоголь.

Безалкогольное пиво имеет свои особенности приготовления: чтобы получился оттенок и привкус обычного пива в него кладут специальные добавки и красители в больших количествах. Это канцерогены, консерванты, которые способны существенно навредить ребенку.

Употребление алкоголя не ведет к 100% разрушению здоровья будущего ребенка, в некоторых случаях матери при употреблении спиртного вынашивали вполне здоровых детей. Однако это говорит лишь о том, что им в данном случае просто повезло.

Вывод: безопасных доз алкоголя не существует. Беременность и спиртные напитки – несовместимые понятия, и если мама переживает о здоровье и жизни малыша, то необходимо воздержаться от возлияний в целом.

Это была «Культура здоровья» и сегодня мы говорили о беременности и алкоголе.