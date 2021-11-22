Бесплатная помощь юристов, акция «Лес» и Рождественские чудеса

Малоимущие жители Литвы в ближайшие три недели могут получить бесплатную помощь юристов. Экологи проводят рейды, чтобы проследить за вырубкой лесных ёлок. А Рождественские ёлки уже в эти выходные зажгутся во многих городах страны. Об этих и других новостях читайте ниже.
Адвокаты три недели, до 10 декабря, будут бесплатно консультировать малоимущих жителей Литвы. Тем, кто хотел бы получить бесплатную юридическую консультацию, надо зарегистрироваться в Caritas.
В Литве, как и в других странах Европы, начинается неделя тестирования на ВИЧ и гепатит.
Внедрено новое мобильное приложение, при помощи которого можно проверять и Европейский цифровой COVID-сертификат, и «паспорт возможностей». Приложение называется Tikrinti COVID pažymėjimą.
Минздрав напоминает: о побочных реакциях на лекарства или вакцину можно сообщать фармацевту, лечащему врачу или в Службу по контролю за лекарственными средствами.
В зелёной зоне стран, поражённых коронавирусом, с сегодняшнего дня не осталось ни одного государства. Обновлённый список будет действовать неделю.
Опрос: мужчины чаще женщин выступают за более свободную торговлю алкоголем.
Сотрудники Департамента охраны окружающей среды начали рейды в лесах для наблюдения за вырубкой ёлок к Рождеству. Акция «Лес» продлится до 24 декабря. За самовольную вырубку ёлочек физическому лицу грозит штраф в размере от 60 до 300 евро, а также возмещение ущерба, нанесённого природе. На юридическое лицо накладывается штраф в размере от 300 до 600 евро.
В следующем году Каунас планирует сделать платным въезд в Старый город.
Магазины Lidl традиционно будут закрыты на Рождество и Новый год. 24 декабря магазины будут работать до 18:30, а 31 декабря – до 20:00.
Неринга передала символ Культурной столицы Литвы – янтарное дерево – Алитусу. Этот город объявлен Культурной столицей Литвы – 2022. А Культурной столицей Европы в наступающем году будет Каунас.
В среду, 24 ноября, в Клайпедском центре этнокультуры (ул. Даржу, 10) откроется уютная выставка, посвящённая истории и традициям перчаток и варежек в Малой Литве.
В субботу, 27 ноября, не только зажгутся огни на главной ёлке страны, но и начнёт работать каток. Ледовая арена возле Белого моста в столице будет готова принимать посетителей с 17:00 часов.
На церемонию зажжения ёлки в Каунасе в субботу, 27 ноября, можно будет попасть только по приглашениям. Остальных приглашают смотреть церемонию по телевизору 27 ноября с 17:30 по TV3.
На этой неделе синоптики обещают первый снег. Правда, дневная температура будет достигать 3-5 градусов тепла, так что надолго снег, видимо, пока не задержится.
У Каунасской Кафедральной базилики появился собственный флаг.
В Старом городе Вильнюса заговорили неофрески. Услышать их можно, отсканировав QR-код рядом с изображениями: «Мальчики с газетами» (ул. М. Антокольскё), «Человек из торгового района» (фасад отеля «Стикляй») и «Уличные музыканты» (угол ул. Вокечю и Св. Микалояус).
26 ноября в 17 часов в Раудондварисе зажжётся Рождественская ёлка Каунасского района. В день праздника начнут работать Рождественский городок, каток и Фестиваль ледовых скульптур. А завершится праздничный день фейерверком.
В Шилале Рождественская ёлка засияет огнями 3 декабря. До этого времени дети и взрослые могут бросать письма Каледу сенялису в специальный Рождественский почтовый ящик. А 4 декабря начнёт курсировать Рождественский автобус.
В Аникщяй готовят Рождественское чудо. По Аукштайтийской узкоколейке можно будет отправляться в Рождественские путешествия к Каледу сенялису. Планируется, что такие путешествия начнутся 12 декабря и продлятся до 8 января.
С 28 ноября в течение последующих восьми дней евреи Израиля и всего мира будут отмечать светлый праздник Ханука, или «Праздник свечей». Он продлится до вечера 6 декабря.
28 ноября – последнее воскресенье месяца. В этот день многие музеи Литвы можно посещать бесплатно.