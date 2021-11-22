Бесплатная помощь юристов, акция «Лес» и Рождественские чудеса

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды начали рейды в лесах для наблюдения за вырубкой ёлок к Рождеству. Акция «Лес» продлится до 24 декабря. За самовольную вырубку ёлочек физическому лицу грозит штраф в размере от 60 до 300 евро, а также возмещение ущерба, нанесённого природе. На юридическое лицо накладывается штраф в размере от 300 до 600 евро.