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Бесплатная выдача таблеток йода вильнюсцам продлена до 17 января

Автор RUSRADIO LT 16
Бесплатная выдача таблеток йода вильнюсцам продлена до 17 января

Вильнюсское самоуправление продлило профилактическую выдачу таблеток йодида калия в аптеках еще на месяц

Вильнюсцы, которые пока не получили таблетки, или те, кто только сейчас декларировал свое место жительства в столице, могут забрать их до 17 января. На данный момент получено около 60% таблеток йодида калия, положенных вильнюсцам. Электронные рецепты на них выписываются автоматически, поэтому обращаться в поликлинику для этого не надо.

Таблетки выдаются всем людям, которые декларировали свое место жительства в Вильнюсе, для их получения надо предъявить документ, удостоверяющий личность. Вместе с таблетками йодида калия выдаются инструкции на литовском, русском, польском и английском языках. Таблетки предназначены для защиты щитовидной железы от возможного вредного воздействия радиации, однако без специального указания их принимать не следует.

Вся подробная информация – на странице vilnius.lt/lt/jodas/.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt

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