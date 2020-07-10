Listen to «Бесплатно выданные таблетки йода не надо употреблять без надобности» on Spreaker.

Об этом предупреждают специалисты. В некоторых регионах Литвы, расположенных в непосредственной близости от Островецкой атомной станции, людям начали раздавать таблетки йодистого калия. Фармацевты подчеркивают, что употреблять этот препарат следует только в случае радиоактивного загрязнения. Важно также поинтересоваться, нет ли у вас аллергии на йод и регулярно проверять срок годности препарата. И еще: важно не путать йодид калия с каплями йода или содержащими йод пищевыми добавками – это не одно и то же.