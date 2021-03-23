Бесплатные прогулки по тропе Lajų takas – теперь в прошлом

Бесплатные прогулки по познавательной тропе в Аникщяй Lajų takas – уже в прошлом.

С минувших выходных поход по тропе среди крон деревьев для взрослых посетителей стоит 4 евро. А для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов – два. Об этом пишет местная газета Anykšta.

До сих пор посетители тропы Lajų takas могли добровольно за 1 евро приобретать так называемый билет охраняемых территорий.

По словам руководства Регионального парка Аникщяй, деньги, собранные за продажу билетов, будут использованы на содержание тропы. В год на это требуется примерно 60 тысяч евро.

В прошлом году, несмотря на карантин, Lajų takas посетили более 100 тысяч человек.