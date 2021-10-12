Бесплатные путешествия, зарубежное кино и опасности для грибников

Бесплатные билеты для путешествий на поезде по Европе получат 60 тысяч юных европейцев. В Литве снова снимается зарубежное кино. А грибникам следует быть осторожными, поскольку в некоторых районах будут проходить военные учения. Об этих и других новостях читайте ниже.

* Еврокомиссия подготовила акцию для 60 тысяч юных европейцев. Намечается, что молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет смогут получить бесплатные билеты для путешествий на поезде по Европе. Для этого им нужно нужно заполнить информацию на странице europa.eu/youth/discovereu_en.

* Национальный центр общественного здоровья официально сообщил о том, что в Литве начался сезон гриппа. Теперь специалисты будут внимательно отслеживать статистику не только коронавируса, но и гриппа. Обычно сезон этого заболевания в Литве длился с октября до мая следующего года. Однако в прошлом сезоне встречались лишь единичные случаи заражения гриппом.

* Сейм во втором чтении не принял законопроект о выплате 100 евро за прививки для людей в возрасте 75+. Не было кворума.

* 25 октября, в День Конституции, состоится экзамен на знание Конституции Литвы. Зарегистрироваться и потренироваться можно на странице konstitucijosegzaminas.lt. Там же можно получить дополнительную информацию, узнать условия экзамена. Победителей ожидают специальный приз, учреждённый президентом, а также призы от Министерства юстиции.

* В этом учебном году школьники со сложностями в обучении смогут посещать дополнительные консультации. Минобразования выделяет на эти цели 5,1 млн евро. Эти средства предназначены для дополнительной оплаты труда учителей, и они поступят к концу октября. Деньги будут распределены пропорционально количеству учеников в школах. Консультационные занятия могут быть организованы как для всего класса, так и для небольшой группы учеников. Более подробно об этом можно прочитать на сайте Министерства образования.

* Грибники, осторожнее! В лесах Клайпедского района c 11 до 14 октября пройдут военные учения.

* Вильнюсская книжная ярмарка пройдет с 24 по 27 февраля в комплексе Litexpo. Мероприятие, которое в этом году отменилось из-за пандемии, в следующем состоится под девизом Vaizdas kaip tekstas («Изображение как текст»). Несмотря на изменение формата ярмарки, основные традиции никуда не денутся. Ожидаются презентации новых изданий, встречи с авторами, награждение самых красивых книг, литературные поединки, дискуссионный клуб и многое другое.

* В Литве снова снимается зарубежное кино. Голливудский режиссер Лассе Халльстрём снимает фильм Hilma о шведской художнице. Над проектом работает международная команда из 150 человек.

* Важное сообщение от Вильнюсского бюро общественного здоровья. В воздухе столицы зафиксировано повышенное содержание твердых частиц. Уровень загрязнения воздуха превышает допустимые нормы. Жителей Вильнюса просят без надобности не выходить на улицу и не открывать окна в помещении.