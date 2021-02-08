Бесплатные тренировки для сотрудников предприятий

Затянувшийся карантин особенно больно ударил по спортивному сектору. К сожалению, очень многие остались без привычных занятий спортом.

Общественная организация Sveikas miestas решила взять инициативу в свои руки и подарить сотрудникам столичных предприятий бесплатные онлайн-тренировки. Они будут проходить каждый вторник и четверг. Начало тренировок в 17:00. Длительность одной тренировки около 45 минут.

Столичные предприятия могут зарегистрироваться и принять участие во всём цикле тренировок. После тренировки все её участники смогут просмотреть занятия в Youtube в удобное для них время.

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