Бесплатные услуги для клайпедских семей и других категорий людей

Центр семейного и детского благополучия в Клайпеде опубликовал перечень бесплатных услуг для клайпедских семей.

В перечень этих услуг входит индивидуальная консультация у психолога, которая проходит дистанционным и контактным образом. Зарегистрироваться можно по телефону 8-630 31 442 или по эл. почте paslaugosklaipedoje@gmail.com.

Помимо этого Центр предоставляет услуги медиации, которые проходят дистанционным образом. Медиация – это процесс разрешения конфликта (примирение конфликтующих сторон по разделу собственности, воспитанию/содержанию детей, развод и т.д.), в котором посредник (медиатор) помогает конфликтующим сторонам достичь наиболее приемлемого решения конфликта. Зарегистрироваться можно по телефону 8-674 53 558. Медиатор – Кристина Мартинкиене.

В Центре можно также получить индивидуальные юридические консультации. Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию можно по телефону 8-602 32 049. Юрист – Агне Мешкиене.

Кроме того, Центр предоставляет услуги личного ассистента на дому или в общественной среде людям с ограниченными возможностями. Личный ассистент помогает обеспечить жизненно важные функции – личная гигиена, питание, движение/мобильность, социальные отношения и т.д. Заявление можно подать в Отдел социальной помощи при Клайпедском городском самоуправлении, ул. Витауто, 13. Более подробную информацию предоставит Оксана Шульскиене по телефону 8-46 396 312 или по эл. почте oksana.sulskiene@klaipeda.lt.

Центр также оказывает помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями в возрасте до 21 года, если у них нет возможности получать обычное и неформальное образование. Цель такой услуги – помощь родителям в совмещении рабочих и семейных обязанностей, уходе за ребёнком с ограниченными возможностями во время дистанционного обучения и после него. Для получения такой услуги достаточно заявления от семьи или одного из родителей. Более подробную информацию можно получить по телефону 8-671 86 785.

Если вы одиноки и не получаете никаких социальных услуг, являетесь человеком с ограниченными возможностями и/или пенсионного возраста, сильно ограничены в чём-либо из-за пандемии и карантина, испытываете трудности с получением самого необходимого из-за риска заболеть коронавирусом – сотрудники Центра не бросят вас в беде и сходят за продуктами, лекарствами, средствами гигиены и пр. А также помогут выгулять собаку, вынести мусор или оплатить коммунальные услуги. Вся информация – по телефону 8-645 49 444.

Более подробную информацию о проекте комплексных услуг для клайпедских семей можно получить в Центре семейного и детского благополучия по адресу ул. Дебрецено, 48. Телефон 8-630 31442, эл. почта paslaugosklaipedoje@gmail.com, seimaiklaipedoje.lt.

Источник