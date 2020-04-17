Listen to «Без защитной маски в междугородние автобусы не пускают» on Spreaker.



Представитель компании Kautra Миндаугас Сакалаускас сказал, что после возобновления сообщения между городами страны автобусы не пустуют, люди продолжают ими пользоваться. Сакалаускас заметил также, что людей без масок в автобусы не пускают. А также следят, чтобы между пассажирами была безопасная дистанция. По его словам, компания рассматривает возможность в начале мая возобновить и другие маршруты. Возобновление сообщения в полной мере возможно лишь в случае дальнейшего улучшения ситуации.

Напоминаем, что автобусы компании Kautra возобновили сообщение между крупными городами страны – Вильнюсом, Каунасом, Клайпедой, Шяуляй, Паневежисом и Алитусом.