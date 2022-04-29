Помощь Украинцам

Беженцы в Литве имеют право обращаться за бесплатной юридической помощью

Автор R•RADIO

В Литве зарегистрировано около 50 тысяч беженцев из Украины. Все прибывающие в нашу страну беженцы имеют право обращаться за бесплатной юридической помощью.

Беженцы в Литве имеют право обращаться за бесплатной юридической помощью

За предоставлением первичной бесплатной правовой помощи (юридической консультации) необходимо обращаться в самоуправление по месту временного проживания.

Относительно вторичной правовой помощи (помощь адвоката в подготовке процессуальных документов и правового представительства) необходимо обращаться в Службу правовой помощи. Либо можно воспользоваться бесплатными адвокатскими услугами, которые предоставляет независимая ассоциация адвокатов Литвы.

Информацию об адвокатах, предоставляющих такую помощь, можно найти на сайте advokatura.lt

Более подробная информация по этой теме на украинском языке на сайте Министерства юстиции Литовской Республики – vgtpt.lrv.lt.

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