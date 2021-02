Бежевое небо Франции

Об этом сообщили телеканал BFM и газета Le Parisien. Явление вызвано сильным ветром сирокко, который возник из-за прохождения антициклона.

The color of the sky everywhere in #France this morning … The colors of the end of the world … pic.twitter.com/6NBS1RqAe3

— 𝕋𝕙𝕚𝕖𝕣𝕣𝕪 (@ThierryJFT) February 6, 2021