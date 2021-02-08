Новости Паутина

Бежевое небо Франции

Автор Эвелина Никанорова 23
Небо Франции

Небо над большей частью территории Франции приобрело бежевый оттенок в субботу.

Об этом сообщили телеканал BFM и газета Le Parisien. Явление вызвано сильным ветром сирокко, который возник из-за прохождения антициклона.

Этот горячий ветер, дующий из пустыни Сахара, несет большое количество мелкого песка. Особо сильным это явление стало на востоке страны, в Альпах, в департаменте Изер. Во многих зонах в горах выпавшая песочная пыль окрасила снег на курортах в желтоватый цвет. Горные лыжи с трудом скользят по такой поверхности, и покрытие их быстро портится.

Попадание с сирокко большого количества песка в небо над Францией – не редкое явление. Однако обычно оно происходит ближе к весне. 

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