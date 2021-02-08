Бежевое небо Франции

Небо над большей частью территории Франции приобрело бежевый оттенок в субботу.

Об этом сообщили телеканал BFM и газета Le Parisien. Явление вызвано сильным ветром сирокко, который возник из-за прохождения антициклона.

The color of the sky everywhere in #France this morning … The colors of the end of the world … pic.twitter.com/6NBS1RqAe3 — 𝕋𝕙𝕚𝕖𝕣𝕣𝕪 (@ThierryJFT) February 6, 2021

Этот горячий ветер, дующий из пустыни Сахара, несет большое количество мелкого песка. Особо сильным это явление стало на востоке страны, в Альпах, в департаменте Изер. Во многих зонах в горах выпавшая песочная пыль окрасила снег на курортах в желтоватый цвет. Горные лыжи с трудом скользят по такой поверхности, и покрытие их быстро портится.

Попадание с сирокко большого количества песка в небо над Францией – не редкое явление. Однако обычно оно происходит ближе к весне.

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