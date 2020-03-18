В период, когда в нашей стране объявлено чрезвычайное положение, а для людей, прибывающих из-за границы, действует двухнедельный карантин, многие люди задаются вопросом, безопасно ли выходить на улицу?

Министерство здравоохранения (SAM) напоминает, что лицам, которые должны быть изолированы дома в течение 14 дней, поскольку они вернулись из-за границы, не разрешается выходить на улицу, если это может представлять опасность для других лиц.

Выходить на улицу можно только в том случае, если человек уверен, что его пребывание на улице не будет иметь последствий для кого-либо другого. Подышать свежим воздухом такой человек может, например, на собственном балконе, террасе или на заднем дворе, где не встретится с другими людьми.

Все остальные люди должны просто руководствоваться принципом безопасного расстояния. Поэтому всем, кто работает удаленно из дома и избегает каких-либо контактов, чтобы не подвергать опасности свое здоровье, рекомендуется выбирать для прогулок открытые площадки, где есть безопасное расстояние около 2 метров — например, двор частного дома, сад, лес, парк и т.д.

То же самое относится и к родителям с детьми, людей с домашними животными. Места для прогулок и игр им лучше выбирать так, чтобы находиться не ближе двух метров от других людей.

Итак, если вы видите игровую площадку или песочницу, в которой уже играет одна семья с детьми, вам лучше прогуляться и поискать другую. Это прежде всего ответственность за безопасность ваших детей. Неплохо будет объяснять детям причины и цели такого поведения. Проследите также, чтобы дети не играли в контактные игры и держались на безопасном расстоянии друг от друга.

Занятия спортом разрешаются только в том случае, если человек не подвергается обязательной 14-дневной изоляции. Тем не менее, при выполнении упражнений также необходимо соблюдать все рекомендации по охране здоровья, избегать массовых собраний и социальных контактов. Стоит напомнить, что любые собрания во время карантина запрещены как в помещении, так и на улице.

SAM напоминает, что все эти меры необходимы для защиты себя, своих близких, а также пожилых людей, которые входят в группу риска.