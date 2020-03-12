Listen to «БЕЗОПАСНОСТЬ — как вести себя во время сильного ветра» on Spreaker.



Как прошедшая зима проявила себя полным отсутствием снега и солнца, так наступившая весна пришла к нам вместе с холодными ветрами. Сегодня синоптики по-прежнему прогнозируют сильный ветер — во многих районах страны его порывы достигнут 20-25 м/с, а в Марияпольском, Таурагском и Клайпедском округах порою даже 30 м/с.

К завтрашнему дню ветер немного поутихнет, однако о хорошей погоде, похоже, говорить пока рано. В связи с этим нелишне упомянуть о мерах безопасности, которые полезно предпринимать в такие периоды. Разумнее всего в плохую погоду просто не выходить на улицу, но получается это не всегда.

Для информации: скорость и интенсивность ветра, как и любой другой физический показатель, измеряют по специальной шкале: один балл равен 3 м/с. Движение воздушных масс начинает представлять опасность, когда они разгоняются до 15 м/с. Понятно, что во время сильного ветра опасность представляют и деревья, и рекламные конструкции, и конструкции инженерные — всевозможные провода, трубы и кровли. Даже обычные предметы на незастекленных балконах могут быть опасны. Единственный верный способ спастись от урагана, если вы оказались на улице, — найти надежное укрытие. При этом помните, что нельзя прятаться под деревьями – в лучшем случае вас просто закидает ветками, а в худшем можно оказаться под поваленным стволом. Не подойдут и временные строения – торговые палатки и павильоны, автобусные остановки и навесы. Лучше всего зайти, например, в магазин или в любое ближайшее здание. Гарантировать безопасность во время урагана не может, к сожалению, и автомобиль. Если непогода застала в дороге, не стоит пытаться скорее доехать до дома. Специалисты советуют остановиться, включить аварийную сигнализацию и переждать порывы ветра. При остановке стоит выбрать место вдали от деревьев, рекламных конструкций или легко монтируемых сооружений. А вообще, конечно, идеальное место во время бури – дом. Но и здесь тоже лучше не пренебрегать элементарными мерами безопасности. При ухудшении погоды не оставляйте приоткрытых окон: сквозняки при сильном ветре могут быть опасны даже в помещениях. Берегите себя и своих близких!