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Безумный российский сериал, преемник «Игры в кальмара» и другие премьеры онлайн

Автор Гинтарас Зукас
Безумный российский сериал, преемник «Игры в кальмара» и другие премьеры онлайн
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Ложь и обман (сериал)

драма, с 15 ноября

NETFLIX

Испанская драма рассказывает об учительнице литературы, которая требует правосудия и обвиняет хирурга в изнасиловании, но он категорически отрицает события, якобы произошедшие в тот вечер.

Западня (МосГаз. Дело №8) (сериал)

детектив, с 15 ноября

OKKO

1980 год. Предолимпийская Москва. Перед МУРовцами поставлена задача: не допустить в столице ни одного преступления, очистив город от всех неблагонадежных элементов. К выполнению привлечен даже убойный отдел. Черкасову и его команде поручена борьба с проституцией и «фарцой». Но, вместо этого, Иван Петрович вынужден расследовать одно убийство за другим. 

Джонни Тест: операция Мясной рулет (мультсериал)

мультфильм, с 16 ноября

PREMIER

Интерактивный мультсериал – при помощи пульта от телевизора, вы выбираете сами, как поступить героям. Джонни и Дюки отправляются в грандиозный интерактивный квест. Им нужно найти идеальный мясной рулет и постараться не получить на обед папину фирменную гадость. 

Ритм Рождества (фильм)

романтическая комедия, с 17 ноября

NETFLIX

Французская романтическая комедия от Netflix. Под Рождество между популярным рэппером и упрямой журналисткой возникает сомнительная в своей перспективности симпатия. Перерастет ли это чувство в нечто большее? 

Король тигров (сериал, 2 сезон)

документальный фильм, с 17 ноября

NETFLIX

Продолжение документального хита от Netflix. Эта подлинная история о неуправляемом владельце зоопарка и других эксцентричных персонажах проливает свет на преступный мир разведения больших кошек.

На месте принцессы 3: роман со звездой (фильм)

романтическая комедия, с 18 ноября

NETFLIX

После кражи бесценного рождественского артефакта похожие друг на друга принцессы Маргарет и Стейси обращаются за помощью к дерзкому двойнику Фионе и ее бывшему.

Беспринципные (сериал, 2 сезон)

комедия, с 18 ноября

Кинопоиск HD

Приключения жителей самого дорогого района Москвы продолжаются. Главный герой Славик по-прежнему путается в своей лжи, Костик с Ирой займутся воспитанием сына-подростка, а генерал Хадяков начнёт ревновать жену, занимающуюся духовным воспитанием. В сериале снимаются Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко. Во втором сезоне также снялись Тина Канделаки, Алла Михеева, Алика Смехова и Нонна Гришаева. 

Вне себя (сериал)

комедия, с 18 ноября

Premier

Комедийный триллер с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым. Финансист Дима потерял память, но приобрёл психическое заболевание – в его голове поселились проекции бывшей жены и её любовника. Их нашли убитыми в одной постели, и теперь они преследуют Диму, не давая спокойно жить. Дима идёт к психиатру, чтобы избавиться от «фантомов» в голове и получить медицинское заключение, которое поможет ему вернуть опеку над сыном.

Непосредственно Каха. Сказки (сериал)

комедия, с 19 ноября

START

Серго попадает в больницу после испытания на себе новой вакцины. Каждый, кто навещает Серго, должен рассказать ему сказку. Но не окажутся ли их версии слишком вольными?

Ковбой Бибоп (сериал, 1 сезон)

фантастика, с 19 ноября

NETFLIX

2071 год. Экипаж межпланетного корабля «Бибоп», на котором судьба сводит четырёх человек и одну собаку – занимается “охотой за головами”. Они путешествуют по обитаемому космосу в поисках преступников, за поимку которых назначена награда.

Зов ада (сериал, 1 сезон)

ужасы, с 19 ноября

NETFLIX

По всему миру происходит загадочный феномен – некоторые люди начинают слышать предсказание о своей смерти, и вскоре за ними приходят злобные существа, убивают и утаскивают в ад. Лидер набирающего популярность культа считает происходящее божественным откровением. 

тик, так… БУМ! (фильм)

мюзикл, с 19 ноября

NETFLIX

Перед своим тридцатым днем рождения подающий надежды театральный композитор пытается разобраться с любовью, дружбой и трудностями жизни творческого человека в Нью-Йорке. В главной ролю Эндрю Гарфилд.

Колесо времени (сериал)

фэнтези, с 19 ноября

Amazon Prime

Сюжет сериала основан на книжном цикле «Колесо Времени» Роберта Джордана и повествует о простых юношах из небольшой деревни – Ранде, Перрине и Мэтте, за которыми охотятся силы Тьма, т.к. один из них – Возрожденный Дракон. Мечи, стрелы, магия и всякие волшебные существа в новой фэнтези-саге, которую уже продлили на второй сезон.

LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева (музыкальная передача)

музыка, с 20 ноября

Premier и ТНТ

Музыкальное шоу, которое раскроет популярных исполнителей с новой стороны. Слава Марлоу, Элджей, Скриптонит, Иван Дорн, Илья Лагутенко и другие придут в лабораторию Антона Беляева, чтобы выйти за рамки собственного образа, попробовать себя в непривычном жанре и создать каверы на суперхиты в принципиально ином звучании.

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