Безумный российский сериал, преемник «Игры в кальмара» и другие премьеры онлайн

Комедийный триллер с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым. Финансист Дима потерял память, но приобрёл психическое заболевание – в его голове поселились проекции бывшей жены и её любовника. Их нашли убитыми в одной постели, и теперь они преследуют Диму, не давая спокойно жить. Дима идёт к психиатру, чтобы избавиться от «фантомов» в голове и получить медицинское заключение, которое поможет ему вернуть опеку над сыном.