«Би-2» и «Моя Мишель» выпустили инсайт-видео «Падал свет»

Группа «Би-2» опубликовала на своем канале в YouTube анимационное видео на песню «Падал свет». Об этом музыканты сообщили подписчикам в Instagram-аккаунте коллектива.
В ролике показано, как один портрет неожиданным образом сменяет другой. Во лбу у каждого героя ролика прорезается третий глаз, и из него выбирается наружу новое изображение.
«Имеющий глаза да увидит», — подписали кадры участники команды.
Вместе с «Би-2» в записи трека участвовали коллектив «Моя Мишель», гитарист «Кино», «Поп-механики» и «Ю-Питер» Юрий Каспарян, российский пианист Глеб Колядин, барабанщик группы «Сплин» Алексей Мещеряков и бас-гитарист Антон Давидянц.
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