Музыкальная новинка

«Би-2» показали «Я никому не верю» с «Альянсом»

Автор Эвелина Никанорова
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Группа «Би-2» представила макси-сингл «Я никому не верю». Релиз содержит девять различных версий заглавного трека в редакции как «Би-2», так и Инны Желанной, групп «Альянс», «Биоконструктор», Ploho и др. Два варианта исполнили на английском группы Brainstorm и Iamthemorning.

Кроме того, вместе с синглом вышел и видеоклип «Я никому не верю», режиссёром которого стал Макс Шишкин, снявший ранее для коллектива ролики «Пекло», «Депрессия» и «Нам не нужен герой». По словам Левы Би-2, со съемками они справились «за один, но очень долгий день».

– Когда я задумал эту песню, у меня уже был готовый рефрен: «Я никому не верю», – рассказывает Лёва Би-2. – Мне показалось, что эта фраза является трендом нашего времени, и чем больше испытаний проходит человечество, тем больше общество погружается в ложь. Со всех сторон несется вранье, и ты уже не можешь определить для себя, что является истиной. Пандемия обнажила эту проблему. Люди перестали верить друг другу, даже друзьям. Когда живешь на изломе времени, главное – не потерять внутреннюю свободу, не провалиться в трещину.

– Мы не в первый раз отдаем песню коллегам «на растерзание», но нам хотелось собрать музыкантов, которые представляют именно «мрачную сцену», а также тех, кто были для нас культовыми еще в 80-е. «Альянс», «Биоконструктор», Инну Желанную мы слушали, когда были еще совсем юными, а они были апологетами нью-вейва и синти-попа, – говорит Шура Би-2. – Как обычно, мы обратились к Ренарсу Кауперсу (BrainStorm), чтобы он сделал англоязычную версию, и он написал английский текст вместе с Дэвидом Брауном (Brazzaville). С группой Ploho нас познакомили друзья из Минска – группа Molchat Doma. Ещё одну англоязычную версию сделали Глеб Колядин и группа Imthemorning. Они записали нечто среднее между Nightwish и Рюити Сакомото. Наконец, металлический кавер сделала молодая команда No Drink No Pass, наши соотечественники из Бобруйска. Как мы и хотели, ипишка получилась довольно мрачной. Но при всей мрачности и при всей разнице в интерпретациях, это узнаваемый стиль “Би-2”.

Источник: InterMedia

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