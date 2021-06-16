Музыкальная новинка

«Би-2» выпустили клип-антиутопию «Нам не нужен герой»

Автор Эвелина Никанорова 29
«Би-2» выпустили клип-антиутопию «Нам не нужен герой»

Группа «Би-2» выпустила свой первый сингл с начала этого года: песню и клип «Нам не нужен герой».

Трек войдет в одиннадцатый студийный альбом группы, релиз которого запланирован на 2022 год.

Песня вышла на всех музыкальных платформах одновременно с клипом. Отметим, что клип вновь претендует на полноценный кинофильм, умещенный в короткий метр. На этот раз музыканты примерили на себя роли главных злодеев сюжета: представителей древней организации, которая на протяжении всей истории человечества ликвидировала героев своего времени для сохранения контроля над обществом. В клипе можно будет увидеть отсылки к совершенно разным эпохам – от древней Эллады до тоталитарной эстетики СССР.

«В первую очередь, это антиутопия, – сообщил Шура Би-2. – Спойлер: мы играем плохих и мы убиваем супергероя. Кто-то снимает mood-видео, мы пока снимаем кино».

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Еще больше клипов – по ссылке.

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