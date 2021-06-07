Билан взял под опеку леопарда и назвал его в свою честь

Дима Билан присоединился к программе по сохранению дальневосточных леопардов. Артист взял под опеку одного из обитателей национального парка «Земля леопарда». Как сообщается на сайте заповедника, исполнитель уже выбрал имя для своего подопечного.

«В последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать их, поэтому возможность стать хранителем леопарда показалась мне логичным продолжением этих дел. Я дал леопарду имя Виктор. Оно означает “победитель”», — приводятся слова Димы Билана.

Отметим, что певец при рождении получил имя Виктор Белан, но в 2008 году он официально стал Димой Биланом.

Уточняется, что леопард является молодым самцом в возрасте около трех-четырех лет. Вот уже на протяжении двух лет специалисты парка следят за его передвижениями с помощью фотоловушек.

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