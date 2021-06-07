Новости Паутина

Билан взял под опеку леопарда и назвал его в свою честь

Автор Эвелина Никанорова 31
Билан взял под опеку леопарда и назвал его в свою честь

Дима Билан присоединился к программе по сохранению дальневосточных леопардов. Артист взял под опеку одного из обитателей национального парка «Земля леопарда». Как сообщается на сайте заповедника, исполнитель уже выбрал имя для своего подопечного.

«В последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать их, поэтому возможность стать хранителем леопарда показалась мне логичным продолжением этих дел. Я дал леопарду имя Виктор. Оно означает “победитель”», — приводятся слова Димы Билана.

Отметим, что певец при рождении получил имя Виктор Белан, но в 2008 году он официально стал Димой Биланом.

Уточняется, что леопард является молодым самцом в возрасте около трех-четырех лет. Вот уже на протяжении двух лет специалисты парка следят за его передвижениями с помощью фотоловушек.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Лыжные комплексы ждут решения правительства

Лыжные комплексы ждут решения правительства

Автор RUSRADIO LT
Pexels Polina Tankilevitch 3735747 03 580x460

Вторая партия вакцины от гриппа – уже в Литве

Автор RUSRADIO LT
Во Франции выпустили книгу, которая поможет отыскать клад

Во Франции выпустили книгу, которая поможет отыскать клад

Автор Эвелина Никанорова
Сюзанна объединилась с Dose для записи нового сингла

Сюзанна объединилась с Dose для записи нового сингла

Автор Эвелина Никанорова
Фильмы о привидениях

Фильмы о привидениях

Автор Gintaras Zukas
Миша Марвин выпустил балладу «Обменяю всё на тебя»

Миша Марвин выпустил балладу «Обменяю всё на тебя»

Автор Эвелина Никанорова
Вакцины против гриппа по-прежнему доступны

Вакцины против гриппа по-прежнему доступны

Автор RUSRADIO LT
Бельгия: свидание со страусом

Бельгия: свидание со страусом

Автор Эвелина Никанорова
Президент и премьер обсудили состав будущего правительства

Президент и премьер обсудили состав будущего правительства

Автор RUSRADIO LT