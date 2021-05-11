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Билеты на полёт в космос в июле 2021 года продадут через аукцион

Автор Эвелина Никанорова 21
Билеты на полёт в космос в июле 2021 года продадут через аукцион

Компания Blue Origin объявила об аукционе. Мероприятие, стартовавшее ещё вчера, посвящено продаже билета на полёт в космос.

Что интересно, сам полёт состоится уже совсем скоро — 20 июля 2021 года. Подача же заявок пройдёт с 5 по 19 мая, говорится на официальном сайте компании. Свою кандидатуру можно будет предложить на сайте Blue Origin. На первом этапе суммы, предложенные участниками, будут неизвестны.

Затем, с 19 мая, вся информация станет открытой. Делается это для того, чтобы желающие «перебивали» заявки друг друга. В итоге 12 июня торги завершатся, и будет выбран победитель.

Отметим, что полёт пройдёт на высоте 100 км над Землей. Таким образом, участник космической экспедиции доберётся до суборбитального пространства.

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