Билли Айлиш и Finneas снимутся в «Симпсонах»

Билли Айлиш и Finneas станут героями специального короткометражного выпуска «Симпсонов». Премьера серии под названием «Когда Билли встретила Лизу» (When Billie Met Lisa) состоится на Disney+ 22 апреля 2022 года.

По сюжету Лиза Симпсон знакомится со знаменитыми сестрой и братом, когда ищет тихое место, где можно спокойно попрактиковаться в игре на саксофоне. Билли и Финнеас приглашают девушку в свою студию на особенный джем-сейшн, который она никогда не забудет.

Персонажами мультсериала «Симпсоны» становились многие известные личности, в том числе музыканты: Пол Маккартни, Джеймс Браун, Red Hot Chili Peppers и совсем недавно Weeknd.

Источник: InterMedia