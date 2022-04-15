Звёзды Что посмотреть

Билли Айлиш и Finneas снимутся в «Симпсонах»

Автор Эвелина Никанорова

Билли Айлиш и Finneas станут героями специального короткометражного выпуска «Симпсонов». Премьера серии под названием «Когда Билли встретила Лизу» (When Billie Met Lisa) состоится на Disney+ 22 апреля 2022 года.

Билли Айлиш и Finneas снимутся в «Симпсонах»

По сюжету Лиза Симпсон знакомится со знаменитыми сестрой и братом, когда ищет тихое место, где можно спокойно попрактиковаться в игре на саксофоне. Билли и Финнеас приглашают девушку в свою студию на особенный джем-сейшн, который она никогда не забудет.

Персонажами мультсериала «Симпсоны» становились многие известные личности, в том числе музыканты: Пол Маккартни, Джеймс Браун, Red Hot Chili Peppers и совсем недавно Weeknd.

Источник: InterMedia

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 апреля) &#8211; продолжение «Фантастических тварей» из мира Гарри Поттера, суровый фильм о викингах и европейский фильм ужасов

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 15 апреля) – продолжение «Фантастических тварей» из мира Гарри Поттера, суровый фильм о викингах и европейский фильм ужасов

Автор Гинтарас Зукас
Том Хэнкс спродюсирует сериал о бомбардировщиках Второй мировой

Том Хэнкс спродюсирует сериал о бомбардировщиках Второй мировой

Автор Эвелина Никанорова
Пенелопа Крус издевается над Антонио Бандерасом в трейлере фильма «Главная роль»

Пенелопа Крус издевается над Антонио Бандерасом в трейлере фильма «Главная роль»

Автор Эвелина Никанорова
Джессика помогает подруге, спит с ее мужем и убивает в трейлере «Кэнди»

Джессика помогает подруге, спит с ее мужем и убивает в трейлере «Кэнди»

Автор Эвелина Никанорова
8 феминистских историй с легким жанром «черной комедии», сериал в документальном стиле о буднях в женской тюрьме и другие премьеры в сети

8 феминистских историй с легким жанром «черной комедии», сериал в документальном стиле о буднях в женской тюрьме и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
Константин Меладзе закрыл «ВИА Гру»

Константин Меладзе закрыл «ВИА Гру»

Автор Эвелина Никанорова
Николас Кейдж ассоциирует себя с героем «Братьев Карамазовых»

Николас Кейдж ассоциирует себя с героем «Братьев Карамазовых»

Автор Эвелина Никанорова
Девушка переживает последствия любовного четырехугольника в «Разговоров с друзьями»

Девушка переживает последствия любовного четырехугольника в «Разговоров с друзьями»

Автор Эвелина Никанорова
Дети готовятся к войне в трейлере «Очень странных дел»

Дети готовятся к войне в трейлере «Очень странных дел»

Автор Эвелина Никанорова