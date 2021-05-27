Бирштонас, ТОП-4: леса, сады, парки и целебные воды

Знающие люди называют Бирштонас практически раем на земле. Здесь – удивительные природные ландшафты, сосновые леса, излучины Нямунаса, чистый воздух и, конечно же, целебные минеральные воды.

В лечебных целях в санаториях Бирштонаса используется 15 минеральных источников глубиной до 350 метров. Воды некоторых из них – такие как Vytautas, Birute, Birštonas, – известны далеко за пределами нашей страны. И вообще, по данным рейтингов, Бирштонас – один из самых чистых и безопасных городов Литвы.

Свою историю Бирштонас отсчитывает с момента строительства в XIV веке защитной деревянной крепости на высоком холме излучины Нямунаса. Позже князем Витаутасом Великим была построена охотничья усадьба для королевской охоты. С середины XIX века, когда были обнаружены минеральные источники, Бирштонас стал развиваться как курорт. Ну а об исторических событиях напоминает впечатляющий памятник Витаутасу Великому из розового гранита рядом с набережной Нямунаса.

Чем заняться в Бирштонасе?

1. Для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, Бирштонас – отличное место, чтобы надышаться удивительным лечебным воздухом и попить минеральные воды. К слову, их в Бирштонасе можно не только пить в многочисленных бюветах, но и буквально впитывать всем телом. Бесплатно дышать испарениями термальной воды можно в вилле “Бируте” или в уникальном павильоне минеральной воды “Друскупис”.

2. Тем, кто абсолютно здоров, можно посоветовать подняться на самую высокую в Литве обзорную башню. Построена она на холме высотой около 100 м над уровнем моря, а смотровая площадка расположена на высоте 45 метров. Сама башня – прямоугольная конструкция с ажурной крышей. Кому-то она напомнит о придорожной часовне, кому-то – о небесных созвездиях. Посещать ее советуют в рабочие дни, чтобы не пришлось стоять в огромной очереди. Ну тем, кто преодолеет 300 ступенек башни, откроется уникальное природное явление – излучины Нямунаса, окружающего башню с обеих сторон, леса и долины, и сам Бирштонас. К слову, раньше увидеть панораму излучин Нямунаса можно было только с воздушного шара, параплана или на фотографиях. Теперь всем этим можно полюбоваться с башни.

3. Еще в Бирштонасе можно кататься на велосипедах по живописным тропам Регионального парка, а можно бродить пешком. Любоваться рассветами и закатами с высоких холмов, изучать скальные породы обрыва, сформировавшегося еще в ледниковом периоде.

4. Можно посетить лечебный сад Кнайпа – думаю, там будет интересно и детям. Можно любоваться фонтанами, кататься на теплоходах или осваивать каноэ. Гадать, почему жителям Бирштонаса понадобился даже свой кит.

Наконец, можно просто отдыхать, заглядывать в бирштонские кафе и рестораны, радоваться жизни и тому, что в нашей стране есть такие замечательные места.

Источники тут и тут.