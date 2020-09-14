Бизнес в центре столицы страдает от коронавируса и кругового движения

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Развитию бизнеса в Старом городе Вильнюса мешает не только коронавирус, но и круговое движение, пишет портал Delfi.

По словам владельцев кафе и ресторанов Старого города, во время карантина они потеряли около 60 процентов своих клиентов, в основном — иностранцев. Однако из оставшихся примерно половина более не посещают кафе из-за неудобного сообщения и нехватки мест для парковки машин. Дело в том, что осенью люди меньше ходят пешком, а доехать до ресторана в Старом городе стало сложно.

Самый печальный вид, по словам предпринимателей, — на улице Пилес.