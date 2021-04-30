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Бьянка выпустила новый трек и спела «Прыкольно»

Автор Эвелина Никанорова 24
Бьянка выпустила новый трек и спела «Прыкольно»

Певица Бьянка выпустила новый трек «Прыкольно».

Эстетика трека – музыкальная эклектика, работа, которая сочетает в себе фолк и хип-хоп, распевные мотивы и быстрый речитатив.

«Я очень сильно влюбилась, поэтому ко мне пришла в голову такая песня. Лиричные куплеты передают все мои эмоции от этих чувств. Также я хотела, чтобы во время концертов под эту песню было крутое dance-шоу, поэтому я добавила динамичные припевы под «Трушу дупою прикольно» на украинском языке», — говорит Бьянка.

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