Новости Самоуправления

Столичный бюджет на 2021 год утверждён

Автор Евгений Русаков 30
Бюджет Вильнюса на 2021 год утверждён

Столичный бюджет в этом году составит 842,5 млн евро. Это на 52,5 млн евро больше, чем в прошлом году.

Одно из новшеств – работники столичных общеобразовательных учреждений получат годовые проездные билеты. По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, таким образом самоуправление хочет отблагодарить работников просвещения и побудить их больше пользоваться столичным общественным транспортом.

Напомним, что в Вильнюсе 117 школ, 125 детсадов и 32 учреждения неформального образования. В общей сложности, в них работает около 19 тыс. сотрудников.

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