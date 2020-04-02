ПАМЯТКА

Бюллетень можно будет брать на 60 дней

Апрель 2, 2020 12:03

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и министр труда и соц. защиты Линас Кукурайтис подписали указ, согласно которому бюллетень можно будет брать на 60 дней, но не дольше, чем будет длиться карантин или экстремальная ситуация.

Сделано это было для родителей, у которых во время карантина нет возможности оставить своих детей без присмотра. До этого указа бюллетень выдавался на 14 дней. Такой же самый бюллетень смогут брать и те, кто болеет тяжёлой хронической болезнью, ухаживает за человеком с ограниченными возможностями или за пожилым человеком, который до карантина посещал какой-либо дневной центр.

Если у вас не получилось дозвониться врачу, то бюллетень можно получить и задним числом, однако не больше чем за 5 рабочих дней со дня обращения к врачу.

Когда, кому и на какой срок выдаются бюллетени?

Если закрылся детский садик или школа, то родители, которым нужно присматривать за детьми дошкольного и младшего школьного возраста или за детьми с ограниченными возможностями, имеют право на 60-дневный бюллетень или пока не закончится карантин или экстремальная ситуация. Если карантин продлится дольше 60 дней, то и бюллетень можно продлить ещё на 60 дней.

Для получения или продления бюллетеня достаточно обратиться к семейному врачу. При этом важно знать, что если ребёнок не посещал общеобразовательное учреждение до объявления карантина или экстремальной ситуации, то бюллетень по уходу за ребёнком не выдаётся.

D. Umbraso / LRT

Всё то же самое действует и в отношении бюллетеней, выдаваемых людям, ухаживающим за пожилыми людьми или за людьми с ограниченными возможностями, если закрылся дневной центр, который те посещали. В этом случае важно знать, что если пожилой человек или человек с ограниченными возможностями не посещал дневной центр до объявления карантина или экстремальной ситуации, то бюллетень не выдаётся.

Что же до тех, кто болеет тяжёлой хронической болезнью, то и здесь практически всё то же самое, однако важно знать, что просить бюллетень они могут только в том случае, если нет возможности работать дистанционно и на работе не объявлен простой.

Более подробную информацию можно найти на странице socmin.lrv.lt.

??????????