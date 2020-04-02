Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и министр труда и соц. защиты Линас Кукурайтис подписали указ, согласно которому бюллетень можно будет брать на 60 дней, но не дольше, чем будет длиться карантин или экстремальная ситуация.

Сделано это было для родителей, у которых во время карантина нет возможности оставить своих детей без присмотра. До этого указа бюллетень выдавался на 14 дней. Такой же самый бюллетень смогут брать и те, кто болеет тяжёлой хронической болезнью, ухаживает за человеком с ограниченными возможностями или за пожилым человеком, который до карантина посещал какой-либо дневной центр.

Если у вас не получилось дозвониться врачу, то бюллетень можно получить и задним числом, однако не больше чем за 5 рабочих дней со дня обращения к врачу.

Когда, кому и на какой срок выдаются бюллетени?

Если закрылся детский садик или школа, то родители, которым нужно присматривать за детьми дошкольного и младшего школьного возраста или за детьми с ограниченными возможностями, имеют право на 60-дневный бюллетень или пока не закончится карантин или экстремальная ситуация. Если карантин продлится дольше 60 дней, то и бюллетень можно продлить ещё на 60 дней.

Для получения или продления бюллетеня достаточно обратиться к семейному врачу. При этом важно знать, что если ребёнок не посещал общеобразовательное учреждение до объявления карантина или экстремальной ситуации, то бюллетень по уходу за ребёнком не выдаётся.

Всё то же самое действует и в отношении бюллетеней, выдаваемых людям, ухаживающим за пожилыми людьми или за людьми с ограниченными возможностями, если закрылся дневной центр, который те посещали. В этом случае важно знать, что если пожилой человек или человек с ограниченными возможностями не посещал дневной центр до объявления карантина или экстремальной ситуации, то бюллетень не выдаётся.

Что же до тех, кто болеет тяжёлой хронической болезнью, то и здесь практически всё то же самое, однако важно знать, что просить бюллетень они могут только в том случае, если нет возможности работать дистанционно и на работе не объявлен простой.

Более подробную информацию можно найти на странице socmin.lrv.lt.