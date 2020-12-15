Конференция епископов Литовской католической церкви сообщает, что с 16 декабря массовые богослужения в костелах Литвы приостанавливаются.

Такой порядок будет действовать до 3 января. Однако храмы остаются открытыми для отдельных верующих – они смогут помолиться наедине, исповедоваться и договориться со священником о Причастии. Епископат Литвы призывает верующих смотреть и слушать богослужения по радио, телевидению и в Интернете.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.