«Бой восьми конечностей», или шесть фактов о Муай-тай

Тайский бокс или Муай-тай. Что вы о нём знаете кроме того, что это единоборство из Таиланда? Итак, вашему вниманию шесть фактов о Муай-тай.

Тайский бокс называют «боем восьми конечностей», потому что бойцы используют удары руками, ногами, коленями и локтями. Изначально бои велись голыми руками, однако позже бойцы стали обматывать руки и предплечья полосками из лошадиных шкур. Делали они это для собственной защиты и для более сильного удара. Уже позднее бойцы стали использовать пеньковые верёвки или обычные хлопковые ленты. Традиция бинтовать руки сохранилась по сей день, несмотря на введение боксёрских перчаток. Драться без капы. Казалось бы дикость, однако тайские бойцы считают преимуществом такую возможность. В Муай-тай два стиля боя: один более аккуратный и ловкий, с упором на защиту и контратаки, другой – более агрессивный, ориентированный на атаку. К слову, первый стиль уважают больше. Тайский бокс тесно связан с религиозными поверьями и традициями. Например, во время исполнения Вай Кру Рам Муай – танца и молитвы перед боем – каждый боец в обязательном порядке надевает на голову монгкон – кольцо, скрученное из 108 нитей. 108 – это сакральное число в буддизме. Также во время поединка бойцы надевают пратьяты – традиционные обереги на плечо. Тайские боксёры не разминают ноги перед боем. Их просто растирают разогревающим маслом и так они выходят на ринг.