«Бой восьми конечностей», или шесть фактов о Муай-тай

Тайский бокс или Муай-тай. Что вы о нём знаете кроме того, что это единоборство из Таиланда? Итак, вашему вниманию шесть фактов о Муай-тай.
- Тайский бокс называют «боем восьми конечностей», потому что бойцы используют удары руками, ногами, коленями и локтями.
- Изначально бои велись голыми руками, однако позже бойцы стали обматывать руки и предплечья полосками из лошадиных шкур. Делали они это для собственной защиты и для более сильного удара. Уже позднее бойцы стали использовать пеньковые верёвки или обычные хлопковые ленты. Традиция бинтовать руки сохранилась по сей день, несмотря на введение боксёрских перчаток.
- Драться без капы. Казалось бы дикость, однако тайские бойцы считают преимуществом такую возможность.
- В Муай-тай два стиля боя: один более аккуратный и ловкий, с упором на защиту и контратаки, другой – более агрессивный, ориентированный на атаку. К слову, первый стиль уважают больше.
- Тайский бокс тесно связан с религиозными поверьями и традициями. Например, во время исполнения Вай Кру Рам Муай – танца и молитвы перед боем – каждый боец в обязательном порядке надевает на голову монгкон – кольцо, скрученное из 108 нитей. 108 – это сакральное число в буддизме. Также во время поединка бойцы надевают пратьяты – традиционные обереги на плечо.
- Тайские боксёры не разминают ноги перед боем. Их просто растирают разогревающим маслом и так они выходят на ринг.