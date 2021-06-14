Паутина

Боярский съест свою шляпу в случае победы России на ЕВРО-2020

Автор Эвелина Никанорова 18
Боярский съест свою шляпу в случае победы России на ЕВРО-2020

Народный артист РСФСР и болельщик «‎Зенита»‎ Михаил Боярский пообещал съесть свою шляпу в случае победы России на чемпионате Европы. Об этом он рассказал в интервью изданию Спорт-экспресс.

По словам артиста, он ждет первый матч сборной России «‎с опаской и тревогой»‎. Он отметил, что Бельгия, с которой предстоит сыграть российским спортсменам, одна из сильнейших европейских команд. Боярский заявил, что ему сложно представить, что Россия сможет обыграть такого соперника. Также он считает, что России вряд ли удастся победить и Данию, а вот с Финляндией, по словам артиста, шансы есть.
«При всей любви к российской сборной нужно признать: у наших футболистов пока нет ни опыта, ни мастерства, чтобы решать серьезные задачи. Да, в 2018-м прошли Испанию по пенальти. Это было чудо. Второй раз оно не повторится. Хотя… Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того – я съем свою шляпу!» – заявил артист.
Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса турнир пришлось перенести на год.
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